Форвард «Зенита» поборется с Месси и Роналду за звание лучшего игрока мира

Азмун попал в список претендентов на звание лучшего игрока мира по версии IFFHS. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в список претендентов на звание лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом рассказали в пресс-службе петербургского клуба. Всего за победу в престижной премии борются 32 футболиста, среди которых живые легенды вроде Месси, Роналду, Бонуччи, Левандовски и Канте. Примечательно, что иранский нападающий «Зенит» стал единственным представителем чемпионата России среди всех кандидатов.

- Итоги будут подведены в конце ноября, - отмечают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что за неполный 2021 год у Азмуна очень даже хорошая статистика за сине-бело-голубых – 16 забитых мячей за 23 матча, а также 4 гола за сборную Ирана.