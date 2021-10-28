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Спорт28 октября 2021 21:45

Форвард «Зенита» поборется с Месси и Роналду за звание лучшего игрока мира

Сердар Азмун попал в список 32 претендентов на победу в престижной премии по версии IFFHS
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Азмун попал в список претендентов на звание лучшего игрока мира по версии IFFHS.

Азмун попал в список претендентов на звание лучшего игрока мира по версии IFFHS.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в список претендентов на звание лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом рассказали в пресс-службе петербургского клуба. Всего за победу в престижной премии борются 32 футболиста, среди которых живые легенды вроде Месси, Роналду, Бонуччи, Левандовски и Канте. Примечательно, что иранский нападающий «Зенит» стал единственным представителем чемпионата России среди всех кандидатов.

- Итоги будут подведены в конце ноября, - отмечают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что за неполный 2021 год у Азмуна очень даже хорошая статистика за сине-бело-голубых – 16 забитых мячей за 23 матча, а также 4 гола за сборную Ирана.