Около 3% вакцинированных в поликлинике №17 в Петербурге в итоге заболели ковидом

Главврач поликлиники №17 подсчитал, сколько привитых от коронавируса в итоге заболевают инфекцией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный врач поликлиники №17, которая находится в Красногвардейском районе Петербурга, подсчитал процент вакцинированных в медучреждении, впоследствии заболевшие коронавирусом. Оказалось, таких ранее привитых горожан совсем немного – примерно 3%. О любопытной статистике руководитель поликлиники Андрей Романов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербурга».

- Поднял цифры по нашей поликлинике. Суммарно у нас закончили цикл вакцинации 57 тысяч человек. Мы посмотрели через нашу медицинскую информационную систему, сколько же из этих людей заболели в итоге. Таких 1 659 человек, переносят болезнь в легкой форме. Конечно, для полноценного научного исследования этого недостаточно. Это такое наблюдение. Понятно, что есть люди из других районов, кто приехал к нам, уехал и заболел вне нашей территории, - рассказал главврач.

Добавим, что в городе ужесточили ограничения по коронавирусу после локдауна. Теперь людям без QR-кодов нужно будет получить не только медотвод, но и ПЦР-тест для пропуска в общественные места.