Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды28 октября 2021 22:37

Беглов вручил знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» джазмену Игоря Бутмана

Музыкант скоро откроет академию джаза на Боровой улице в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Игорю Бутману вручили знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Фото: Борис Пиотровский

Игорю Бутману вручили знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Фото: Борис Пиотровский

Губернатор Александр Беглов поздравил с юбилеем известного российского джазмена Игоря Бутмана и вручил ему знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Музыканту исполнилось 60 лет. Напомним, уроженец Северной столицы откроет в городе академию джаза. Учреждение будет работать на базе музучилища имени Мусоргского. Академия разместится в новом корпусе образовательной организации на Боровой улице.

- Мы сегодня поздравляем музыканта с мировым именем, джазмена, благодаря которому в Петербурге появится единственная в стране Академия джаза. Игорь Михайлович известен и как ленинградец-петербуржец, который проводит в нашем городе великолепные джазовые концерты, - цитируют поздравительные слова губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, свой день рождения Игорь Бутман празднует на сцене своего гала-концерта в Петербурге.