Беглов вручил знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» джазмену Игоря Бутмана

Игорю Бутману вручили знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Фото: Борис Пиотровский

Губернатор Александр Беглов поздравил с юбилеем известного российского джазмена Игоря Бутмана и вручил ему знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Музыканту исполнилось 60 лет. Напомним, уроженец Северной столицы откроет в городе академию джаза. Учреждение будет работать на базе музучилища имени Мусоргского. Академия разместится в новом корпусе образовательной организации на Боровой улице.

- Мы сегодня поздравляем музыканта с мировым именем, джазмена, благодаря которому в Петербурге появится единственная в стране Академия джаза. Игорь Михайлович известен и как ленинградец-петербуржец, который проводит в нашем городе великолепные джазовые концерты, - цитируют поздравительные слова губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, свой день рождения Игорь Бутман празднует на сцене своего гала-концерта в Петербурге.