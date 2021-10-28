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Общество28 октября 2021 22:58

Беглов не исключил, что школьники Петербурга перейдут на дистанционку после локдауна

По словам губернатора, все будет зависеть от развития эпидситуации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Александр Беглов не исключил того, что школьникам Петербурга придется обучаться дистанционно после выхода с осенних каникул.

Губернатор Александр Беглов не исключил того, что школьникам Петербурга придется обучаться дистанционно после выхода с осенних каникул.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что городские школьники перейдут на дистанционный формат обучения после выхода с каникул, которые как раз закончатся вслед за локдауном, то бишь 8 ноября. Как считает градоначальник, все будет зависеть от развития эпидситуации и того, насколько сознательно жители Северной столицы будут вести себя во время нерабочих дней.

- Мы специально ввели ограничения по требованию Роспотребнадзора с целью прервать цепочку заболеваемости. Чтобы ребята вернулись с каникул в школы и сели за свои парты. Но на всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит, то придется переходить на дистанционку. Хотя я надеюсь, что все будет хорошо. Каждый день мониторим ситуацию, анализируем новые данные и делаем выводы, - сообщил губернатор в эфире телеканала «78».

Добавим, что с 8 ноября в городе будут действовать новые ограничения по коронавирусу, связанные не только с QR-кодом, но и с работой заведений в ночное время.