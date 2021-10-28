В Рыбацком фура насмерть сбила мужчину, переезжавшего «зебру» на электросамокате

В Петербурге самокатчик погиб под колесами фуры на пешеходном переходе. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге фура насмерть сбила самокатчика. Все произошло возле дома №4 на улице Дмитрия Устинова в Рыбацком. В местном сообществе во «Вконтакте» опубликовали фото последствий аварии, на асфальте виднеется большая лужа крови со сломанным двухколесным транспортом. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина на электросамокате переезжал дорогу по «зебре», но водитель грузовика этого не заметил.

- 49-летний мужчина, управлявший автомобилем «ДАФ CF», двигался по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Прибрежной. При повороте направо на улицу Дмитрия Устинова он наехал на пешехода в зоне пешеходного перехода, - рассказали в Главке.

Добавим, что «скорая» к самокатчику не успела – он быстро скончался на месте ДТП. По факту аварии полиция проводит проверку. Не исключено, что самокатчик был в «слепой зоне» водителя фуры.