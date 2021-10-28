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Общество28 октября 2021 23:44

Смольный потратит 12 млн рублей на имиджевую кампанию Петербурга в Дубае

Власти Северной столицы хотят привлечь новых туристов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный проведет PR-кампанию в Дубае.

Смольный проведет PR-кампанию в Дубае.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный собирается потратить 12,1 млн рублей на формирование положительного мнения о Петербурге в Дубае. Конкурс на проведение имиджевой кампании опубликовали на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, PR-специалисты должны рассказать о привлекательности Северной столицы России в Эмиратах до 20 октября 2021 года.

- Исполнитель обязан обеспечить следующие услуги: разработку сценарного плана информационных материалов и их подготовку, а также размещение информационных материалов заказчика на оказание услуг по размещению имиджевой информации о туристской привлекательности Санкт-Петербурга в Дубае (ОАЭ), - сообщается в документации.

По планам Смольного, в Дубае необходимо представить Петербург как центр всесезонного международного туризма, привлекательного за счет истории, гастрономии, культуры и архитектуры.