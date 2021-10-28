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Общество28 октября 2021 23:54

Беглов анонсировал новые ограничения в Петербурге, если эпидситуация не улучшится

Губернатор считает нынешние меры не жесткими, а адекватными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов не исключил новые ограничения в Петербурге, если эпидситуация не улучшится.

Беглов не исключил новые ограничения в Петербурге, если эпидситуация не улучшится.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Александр Беглов не исключил введения новых ограничений по коронавирусу в Петербурге, если заболеваемость не снизится. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканал «78». Градоначальник заявил, что нынешние меры в Северной столице, в том числе QR-коды являются не жесткими, а адекватными той эпидситуации, что есть сейчас.

- Мы хотим, чтобы к 8 ноября мы могли открыться. Если не сработают меры, то после восьмого числа будут приняты другие меры. Необходимо получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе, - сказал Беглов.

Напомним, ранее губернатор выразил надежду, что школьники Северной столицы вернутся за парты после выхода с осенних каникул. Однако наихудший сценарий развития эпидситуации, предполагающий дистанционное обучение, - не исключается.