Беглов анонсировал новые ограничения в Петербурге, если эпидситуация не улучшится

Беглов не исключил новые ограничения в Петербурге, если эпидситуация не улучшится. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Александр Беглов не исключил введения новых ограничений по коронавирусу в Петербурге, если заболеваемость не снизится. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканал «78». Градоначальник заявил, что нынешние меры в Северной столице, в том числе QR-коды являются не жесткими, а адекватными той эпидситуации, что есть сейчас.

- Мы хотим, чтобы к 8 ноября мы могли открыться. Если не сработают меры, то после восьмого числа будут приняты другие меры. Необходимо получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе, - сказал Беглов.

Напомним, ранее губернатор выразил надежду, что школьники Северной столицы вернутся за парты после выхода с осенних каникул. Однако наихудший сценарий развития эпидситуации, предполагающий дистанционное обучение, - не исключается.