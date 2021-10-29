18 безмасочников в метро Петербурга получили административные протоколы за неделю

В метрополитене Петербурга начали активно штрафовать безмасочников. Фото: Олег ЗОЛОТО

18 пассажиров метрополитена Петербурга получили административные протоколы за неделю перед локдауном. Об этом рассказал губернатор Александра Беглов, его слова процитировали в пресс-службе Смольного. По информации властей, усиленные «санитарные» рейды положительно сказываются на соблюдении мер безопасности в общественном транспорте. В частности, с 18 по 24 октября в автобусах, троллейбусах и трамваях прошли 115 проверок. В метро – более 2 тысяч.

- В городе обеспечен контроль за выполнением антиковидных требований и ограничений. Комитет по транспорту усилил проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За отказ использовать маску в общественном транспорте пассажирам грозит административный штраф – 4 тысячи рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей, - напомнил губернатор.

К слову, градоначальник не исключил, что в Северной столице придется ужесточить существующие ограничения по коронавирусу, если эпидситуация не улучшится.