В Петербурге отправили под домашний арест главу представительства Чечни по СЗФО, пойманного с наркотиками

Главу представительства Чечни по СЗФО (на фото в центре) отправили под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков. Фото: vk.com/post_pred_chr_szfo

В Петербурге суд отправил под домашний арест главу представительства Чечни по СЗФО Ислама Хизриева, пойманного с наркотиками. Напомним, после задержания на Дунайском проспекте мужчине стало плохо, он угодил в больницу. При нем оперативники нашли почти три грамма мефедрона, что считается крупным размером. По факту опасной находки возбудили уголовное дело. И вот, мужчине полегчало, его отвезли в Московский районный суд. Вину он не признает.

- Обвиняемый возражал против ходатайства следствия об отправлении в СИЗО. Суд избрал домашний арест на срок по 25 декабря 2021 года. Убедительных доказательств, что Хизриеву не может быть избрана иная мера кроме стражи, следствием суду не представлено, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К слову, мужчина имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, кроме этого он ухаживает за супругой-инвалидом и матерью-инвалидом. Добавим, что Хизриеву грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.