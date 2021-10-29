Доктор наук Андрей Глотов спрогнозировал бум генетических анализов на наследственные патологии

Ученый спрогнозировал массовые генетические анализы на наследственные патологии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор биологических наук, петербуржец Андрей Глотов, являющийся главой отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, спрогнозировал, что через пару лет генетические анализы на наследственные патологии станут массовыми. По словам ученого, сейчас в стране катастрофически снижается рождаемость, поэтому каждая беременность крайне значима. Скрининг будущих родителей еще до беременности матери поможет избежать рождения ребенка с тяжелейшими болезнями.

- Предконцепционный скрининг обойдется государству значительно дешевле, чем, например, лечение СМА. Такой тест можно сделать за 1000 рублей. И сравните это со стоимостью последующего лечения. К примеру, в Петербурге за год происходит 55 тысяч родов – значит, надо взять 55 тысяч родителей, сделать тест, и это будет стоить 55 миллионов. Лечение ребенка со СМА несравнимо дороже, - рассказал генетик в интервью «Петербургскому дневнику».

Ученый предполагает, что в первую очередь будут обследовать родителей из групп риска.