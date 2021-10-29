Власти Петербурга потратят 4,7 млн рублей на празднование Дня Героев Отечества

Смольный потратит 4,7 млн рублей на празднование Дня Героев Отечества в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга выделили 4,7 млн рублей на празднование Дня Героев Отечества. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Напомним, День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют всех, кто удостоен почетных госнаград. Судя по техническому заданию Смольного, в первой половине декабря в городе пройдет торжественный концерт в Центральном или Адмиралтейском районе.

По планам, площадка должна быть с вместимостью не менее 500 человек. Длительность концерта будет минимум 90 минут, за это время пройдет церемония награждения, а также состоятся музыкальные и другие творческие выступления.

- Исполнитель должен вручить цветочную продукцию почетным гостям мероприятия: не менее 5 букетов цветов (примерный состав: хризантема 5 шт., гиперикум 1 шт., седум 3 шт., орхидея 3 шт., зелень 1 шт., упаковка 1 шт.). Состав букета цветов необходимо согласовать с государственным заказчиком, - в том числе сообщается в требованиях госзакупки.