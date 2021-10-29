Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 октября 2021 года: Новые ограничения по коронавирусу и закончившийся запас вакцины «Спутник Лайт»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 октября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 октября 2021 года. В Северной столице закончился запас вакцины «Спутник Лайт». Горожане разобрали эту прививку как горячие пирожки после введения QR-кодов и объявления о локдауне с 30 октября по 7 ноября. Причина проста – вакцина однокомпонентная, но рекомендована преимущественно тем, кто уже переболел или вакцинировался от инфекции. Однако других прививок в Петербурге в достатке – около 700 тысяч, больше всего в наличии традиционного «Спутника V».

Губернатор Александр Беглов не исключил, что в городе придется ввести новые ограничения по коронавирусу, если эпидситуация не улучшится за время локдауна. Кроме этого градоначальник пока не уверен, сядут ли школьники за парты после выхода с осенних каникул – дистанционку могут объявить в зависимости от статистики по заболеваемости инфекцией. Но главная новость в том, что с 8 ноября в Северной столице уже распорядились ввести ряд дополнительных ограничений. В частности, общепит, ночные клубы и другие схожие заведения будут работать только 23:00. А от петербуржцев без QR-кода теперь будут требовать ПЦР-тест к медотводу для допуска в общественные места.

В Петербурге простились с режиссером легендарного сериала «Убойная сила» и культового фильма «Особенности национальной охоты». Репортаж «Комсомолки» с похорон Александра Рогожкина читайте по ссылке. Проститься с коллегой пришли родные, друзья и именитые актеры: Анастасия Мельникова, Андрей Федорцов, Сергей Селин и Семен Стругачев.