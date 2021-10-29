Теплая погода без дождей ждет Петербург 29 октября

Дожди покинут Петербург 29 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дожди из Санкт-Петербурга начали уходить. Еще в ночь на 29 октября 2021 года в Северной столице пролились осадки, но уже днем погода изменится на сухую и теплую. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Теплый атмосферный фронт, минувшей ночью проливший на регион дожди, постепенно уйдёт за восточные границы Ленинградской области, передавая управление погодой в руки антициклона, усиливающегося с юго-запада, - отметил синоптик.

В Петербурге будет стоять теплая, облачная с прояснениями погода. Дождей в городе не ожидается, но небольшие осадки еще прольются на востоке Ленобласти.

Днем температура воздуха в городе на Неве поднимется до плюс 11-13 градусов, по области ожидается от 9 до 14 градусов тепла. Такая высокая для конца октября температура является близкой к рекорду. Ветер будет юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Напомним, что погода в выходные выдастся хорошей. Подробнее читайте на сайте "КП-Петербург".