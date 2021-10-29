Ресторанам и кинотеатрам запретили работать после 23 часов в Петербурге

В Петербурге запретили работать кафе, кино и выставкам после 23 часов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения в городе из-за коронавируса, которые вступят сразу же после нерабочих дней 8 ноября 2021 года. Рестораны, кафе, кинотеатры, а также многие другие заведения будут ограничены временем работы до 23 часов.

- Работа в ночное время будет запрещена для мест общепита, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, а также любым организациям исполнительских искусств, - говорится в постановлении Смольного.

Кроме того, все места развлечения и досуга, аквапарки и океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы также будут работать только до 23 часов вечера.

Это же ограничение коснется и мероприятий, связанных со спортом, выставками, торжественными, культурными и зрелищными мероприятиями.