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Здоровье29 октября 2021 8:02

Ресторанам и кинотеатрам запретили работать после 23 часов в Петербурге

Новые ограничения вступят в силу после нерабочих дней
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге запретили работать кафе, кино и выставкам после 23 часов

В Петербурге запретили работать кафе, кино и выставкам после 23 часов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения в городе из-за коронавируса, которые вступят сразу же после нерабочих дней 8 ноября 2021 года. Рестораны, кафе, кинотеатры, а также многие другие заведения будут ограничены временем работы до 23 часов.

- Работа в ночное время будет запрещена для мест общепита, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, а также любым организациям исполнительских искусств, - говорится в постановлении Смольного.

Кроме того, все места развлечения и досуга, аквапарки и океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы также будут работать только до 23 часов вечера.

Это же ограничение коснется и мероприятий, связанных со спортом, выставками, торжественными, культурными и зрелищными мероприятиями.