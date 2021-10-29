Эрмитаж ввел обязательные ПЦР-тесты для посетителей с медотводом

Эрмитаж ввел обязательное наличие ПЦР-теста для посетителей с медотводом от вакцинации с 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для посетителей с медицинских отводом от вакцинации. Это правило начнет действовать с 30 октября 2021 года, когда в городе начнется локдаун. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

- Для визита в музей посетителям старше 18 лет с медотводом от вакцинации необходимо предъявлять справку вместе с отрицательным ПЦР-тестом, - говорится в сообщении музея.

Для всех остальных посетителей до 18 лет для того, чтобы попасть в Эрмитаж потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Иностранные граждане могут предъявить документ о вакцинации, выданный медицинской организацией.

Напомним, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября музеи и театры в Петербурге будут работать.