Лучшим педагогам дополнительного образования в Петербурге вручили награды

В Петербурге лучшим педагогам допобразования вручили награды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 28 октября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения лучших педагогов дополнительного образования. Северная столица - единственный город в стране, где отмечается праздник работников системы дополнительного образования. В честь этого каждый год 50 самых активных и успешных учителей удостаиваются этой высокой награды.

- Благодарю Вас за труд, за достижения наших детей, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму, любви и заботе, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Почетные грамоты педагогам вручала вице-губернатор Ирина Потехина. Также памятные подарки получили руководители старейших учреждений допобразования.

Добавим, что в 2022 году размер премии для педагогов этой сферы будет удвоен.