Дворцовый мост подсветят красным цветом 29 октября

Дворцовый мост предстанет в красном цвете в поддержку Всемирного дня борьбы с инсультом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 29 октября 2021 года Дворцовый мост изменит обычную подсветку на красную. Такое освещение переправы будет в поддержку Всемирного дня борьбы с инсультом, рассказали в СПб ГБУ "Ленсвет".

- Акцию "Оденься в красное!" ежегодно проводит Российское кардиологическое общество. Решение о смене подсветки продиктовано солидарностью с организаторами акции о необходимости повышения осведомлённости населения о проблеме инсульта, возможностях его предупреждения, - рассказали в пресс-службе компании.

В красном цвете Дворцовый мост предстанет с 17:10 часов до полуночи.

Добавим, что акция пройдет в разных городах страны. Многие достопримечательности и знаковые здания включат красные огни, которые символизируют тревогу за рост случаев сердечно-сосудистых заболеваний.