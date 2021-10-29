На территории дворца Бобринских в Петербурге пройдет реставрация

На территории Дворца Бобринских в Петербурге начнется реставрация / Фото: citywalls.ru

В Санкт-Петербурге пройдет реставрация на территории дворца Бобринских, который расположен недалеко от Новой Голландии на Галерной улице. Ремонт предстоит в павильоне садовом. Заказчиком выступает Санкт-Петербургский государственный университет. Подача заявок на поиск подрядчика закончился 28 октября 2021 года на портале госзакупок.

- На данный момент необходима разработка проектно-стеной документации по реставрации объекта культурного наследия федерального значения “Павильон садовый”, расположенного на Галерной улице, - говорится в документах.

На работы выделен почти миллион рублей.

Дворец Бобринских является выдающимся памятником архитектуры классицизма. Свое название особняк получил по фамилии семьи, владевших им 120 лет. Первым хозяином был Алексей Бобринский, внебрачный сын Екатерины II и ее фаворита графа Орлова.