Александр Бельский - о присвоении Эдите Пьехе звания «Почетный гражданин Петербурга»: «Решение должны принимать депутаты»

Эдиту Пьеху номинировали на звание "Почетного гражданина" 14 раз. Фото: Александр ГЛУЗ

Решение о том, давать легендарной певице Эдите Пьехе звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" или нет, должны принимать депутаты. Об этом в пятницу, 29 октября, в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) рассказал председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский.

- Я считаю, что Эдита Станиславовна такого высокого звания, конечно, достойна, - констатировал спикер ЗакСа. - Но это мое мнение. Я уверен, что решение должны принимать депутаты, и как спикер парламента ничего навязывать им не буду.

Напомним: Эдиту Станиславовну Пьеху, на песнях которой выросло не одно поколение ленинградцев и петербуржцев, номинировали на звание "Почетного гражданина" 14 раз. И все 14 раз депутаты голосовали за кого-то другого. В 2020 году, например, "Почетными жителями" вместо Эдиты Пьехи и номинировавшегося вместе с ней поэта Ильи Резника, стали директор медицинского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник "Петербургского метрополитена" Владимир Гарюгин.