Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 11:36

Полиция Петербурга объявила в розыск водителя, изнасиловавшего пассажирку прямо в маршрутке

ЧП произошло в Калининском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Полиция ищет водителя маршрутки, которого пассажирка обвинила в изнасиловании.

Полиция ищет водителя маршрутки, которого пассажирка обвинила в изнасиловании.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские объявили в розыск водителя маршрутного такси № К-94, который, по заявлению пассажирки, изнасиловал ее прямо в салоне автобуса, заехав за гаражи. Инцидент, по словам 44-летней жительницы Кудрово, произошел за станцией метро «Лесная» вечером 27 октября.

- 28 октября 2021 года в полицию через службу «112» поступило сообщение об изнасиловании женщины. Потерпевшая сообщила, что накануне вечером она, возвращаясь с работы, села в маршрутное такси. При этом других пассажиров в салоне не было. Водитель заблокировал двери и увез ее в неизвестном направлении. Предположительно в районе дома 2 по улице Сочинская мужчина, применив физическую силу, изнасиловал потерпевшую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все, что могла рассказать оперативникам пассажирка, это то, что водитель был азиатской внешности. Сейчас мужчина объявлен в розыск, все обстоятельства происшествия выясняет следствие.