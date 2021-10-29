Полиция Петербурга объявила в розыск водителя, изнасиловавшего пассажирку прямо в маршрутке

Полиция ищет водителя маршрутки, которого пассажирка обвинила в изнасиловании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские объявили в розыск водителя маршрутного такси № К-94, который, по заявлению пассажирки, изнасиловал ее прямо в салоне автобуса, заехав за гаражи. Инцидент, по словам 44-летней жительницы Кудрово, произошел за станцией метро «Лесная» вечером 27 октября.

- 28 октября 2021 года в полицию через службу «112» поступило сообщение об изнасиловании женщины. Потерпевшая сообщила, что накануне вечером она, возвращаясь с работы, села в маршрутное такси. При этом других пассажиров в салоне не было. Водитель заблокировал двери и увез ее в неизвестном направлении. Предположительно в районе дома 2 по улице Сочинская мужчина, применив физическую силу, изнасиловал потерпевшую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все, что могла рассказать оперативникам пассажирка, это то, что водитель был азиатской внешности. Сейчас мужчина объявлен в розыск, все обстоятельства происшествия выясняет следствие.