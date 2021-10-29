Лауреатов пятой премии «Город действия» наградили в Петербурге

Победителей премии «Город действия» наградили в Петербурге. Фото: "Мойка 78"

Церемония награждения лауреатов пятой премии «Город действия» прошла в Петербурге. В финал прошли люди и организации, которые занимаются общественной и благотворительной деятельностью.

- В список претендентов вошли проекты, которые направлены на оказание помощи бездомным, детям из проблемных семей, детям с ограниченными возможностями, а также на сохранение исторического наследия Петербурга, - пишет «Мойка 78».

Лучших из лучших выбирали с помощью народного голосования и голосов компетентного жюри.

Так, а номинации «Экологическое движение», победила группа молодых активистов «Деревья Петербурга». А приз зрительских симпатий получил проект «Крышечки доброты».

Объединение жителей Адмиралтейского района «Добрососедство Коломны» стало лучшим в номинации «мой квартал».

Среди градозащитников победили урбанисты объединения «заросли».

Проекты «Петербург — город перемен!», «Всероссийская акция. Регистр против рака» и «Школа доброты. Огонек добра» отмечены как лучший волонтерский, медицинский социальный проекты.

И это далеко е полный список награжденных.