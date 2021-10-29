Александр Бельский высказал мнение о наказании сатирического издания за шуточную новость о 10-ти кратном повышении цен на проезд в Петербурге

Глава ЗакСа прокомментировал шуточную новость о повышении цен на проезд на время локдауна в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский высказал свое мнение о заметке сатирического издания "Панорама", в которой говорилось о том, что на время локдауна в Северной столице в 5 и 10 раз повысятся цены на проезд в городском общественном транспорте. В эфире Радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" 92.0 FM Бельский ответил на вопрос, стоит ли наказывать издание за такую шутку.

- Если мы сталкиваемся с тем, что кто-то пошутил, то надо воспринимать это с юмором, - отметил Бельский, а также добавил, - если это не приводит к какой-то панике.

Напомним, что из-за шуточной новости "Панорамы" жители Петербурга не на шутку перепугались. После этого Смольный выпустил официальное опровержение слухов, заявив, что никакого повышения цен не будет.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что подобные слухи распространяют самые "настоящие подонки". А также назвал новость преступлением и заявил, что правительство будет обращаться в силовые структуры.