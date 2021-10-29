Часть маршрутов электротранспорта закроют в период с 30 октября по 7 ноября в Петербурге

Несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов закроют на время локдауна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В «Горэлектротрансе» рассказали, как будут работать трамваи и троллейбусы в период локдауна с 30 октября по 7 ноября. Ранее в Комитете по транспорту уже объявлялось о переводе всего подвижного состава, в том числе автобусов и метро на график выходного дня. Для электротранспорта это означает закрытие части маршрутов.

- Уважаемые пассажиры! Закрываются маршруты, которые работают только по будням: трамваи: №№ 65, А; троллейбусы: №№ 33, 34, 36, - сообщает пресс-служб «Горэлектротранса».

Все остальные маршруты будут работать по штатному расписанию выходного дня. Также перевозчик еще раз опроверг шуточную новость ИА «Панорама» о якобы повышении цен на проезд в наземном общественном транспорте до 250 рублей для снижения пассажиропотока: «Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях в период нерабочих дней не изменится».