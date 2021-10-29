Росприроднадзор проверяет информацию о нефтяных пятнах на Неве

Нефтяные пятна заметили на Неве. Фото: vk.com/spb_today

Северо-Западное объединенное управление Росприроднадзора начало проверку после сообщений в соцсетях о нефтяной пленке на Неве. Радужные разводы заметили в районе Октябрьской набережной.

- Водная поверхность Невы на Октябрьской набережной стала странного цвета. Предполагаю, что-то сливают выше по течению, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из горожан.

На опубликованных фото действительно заметно изменение цвета воды и нефтяные отблески на ее поверхности.

- Государственные инспекторы выехали на место. Проводится осмотр акватории. Устанавливается предполагаемый источник загрязнения реки, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства, радужные разводы обнаружены утром 29 октября на акватории от Вантового до Большеохтинского моста.