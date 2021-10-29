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Происшествия29 октября 2021 13:16

ДТП в тоннеле перекрыло выезд из Мурино

Автобусы стоят, пассажиры идут пешком
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пробка встала на выезд из Мурино. Фото: vk.com/spb_today

Пробка встала на выезд из Мурино. Фото: vk.com/spb_today

ДТП в Токсовском тоннеле собрало большую пробку на выезде из Мурино утром 29 октября. Машины и общественный транспорт встали в заторе, пассажиры автобусов и маршруток вышли на обочину и пошли в сторону Петербурга пешком.

- Перед Токсовским тоннелем все стоит из-за аварии с участием автобуса и грузовика. Выбирайте другой путь выезда из «Новой Охты», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что авария произошла еще утром, трудности с выездом сохраняются и на час дня. Транспорт стоит на Центральной улице и прилегающих к ней. Причем пробка есть и на выезд из Петербурга, она тянется по всей центральной части Мурино.

Водителям по возможности советуют объезжать проблемный участок.