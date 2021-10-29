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Здоровье29 октября 2021 13:23

Обязательный ПЦР-тест ввели для детей при заселении в гостиницу в Петербурге

Справка должна быть получена не ранее, чем за три дня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге детям при заселении в гостиницу и санатории потребуется ПЦР-тест

В Петербурге детям при заселении в гостиницу и санатории потребуется ПЦР-тест

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга обновило правила допуска по QR-кодам в городе. Так, начиная с 30 октября 2021 года при заселении в отели, гостиницы и хостелы код или отрицательный ПЦР-тест потребуется не только взрослым, но и детям. Об этом говорится в обновленном документе Смольного.

- Для детей до 18 лет для заселения гостиниц, санаториев, домов отдыха необходим ПЦР-тест, сделанный не более, чем за три дня до заселения, - говорится в постановлении.

Взрослые граждане могут предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, либо же медотвод. Напомним, что при предъявлении справки о медицинском отводе от вакцинации также потребуется ПЦР-тест.

Кроме того, граждане старше 60 лет могут показывать сертификат о вакцинации или перенесеннои болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации