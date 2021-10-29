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Авто29 октября 2021 13:32

В ГИБДД сообщили режим работы МРЭО во время локдауна в Петербурге и Ленобласти

Ограничения коснутся всех видов деятельности, в том числе регистрации машин и сдачи на права
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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МРЭО на время локдауна будут работать с ограничениями.

МРЭО на время локдауна будут работать с ограничениями.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало режим работы МРЭО на время локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Учитывая новые требования, будет минимизировано личное общение посетителей с персоналом. Некоторые услугу переводятся в электронный формат.

- Услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться по предварительной записи через портал Госуслуг. В этом случае предоставляется скидка 30% на оплату государственной пошлины, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Всем посетителям МРЭО необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

График сдачи на права согласовывается с конкретной автошколой и уточнять его необходимо на сайте УГИБДД. При этом больных посетителей или людей с симптомами простуды ни к экзаменам ни в помещения МРЭО не пустят.

Разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будут выдаваться в электронном виде через электронную почту, указанную на сайте управления ГИБДД. Готовые свидетельства будут выдавать в МРЭО, но по предварительной телефонной записи.