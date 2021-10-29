В ГИБДД сообщили режим работы МРЭО во время локдауна в Петербурге и Ленобласти

МРЭО на время локдауна будут работать с ограничениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало режим работы МРЭО на время локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Учитывая новые требования, будет минимизировано личное общение посетителей с персоналом. Некоторые услугу переводятся в электронный формат.

- Услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться по предварительной записи через портал Госуслуг. В этом случае предоставляется скидка 30% на оплату государственной пошлины, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Всем посетителям МРЭО необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

График сдачи на права согласовывается с конкретной автошколой и уточнять его необходимо на сайте УГИБДД. При этом больных посетителей или людей с симптомами простуды ни к экзаменам ни в помещения МРЭО не пустят.

Разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будут выдаваться в электронном виде через электронную почту, указанную на сайте управления ГИБДД. Готовые свидетельства будут выдавать в МРЭО, но по предварительной телефонной записи.