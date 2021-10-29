Пекарни во время локдауна в Петербурге смогут работать навынос

В Петербурге разрешили работу пекарен во время локдауна Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный расширил список магазинов и учреждений, которые смогут продолжить работу во время локдауна в Санкт-Петербурге. Так, с 30 октября по 7 ноября 2021 года правительство города разрешило работу пекарней, но с определенными ограничениями.

- Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничныи магазин навынос, запретив посадку посетителеи в зале магазина, - говорится в постановлении правительства.

При этом, посетителям пекарен разрешено пользоваться туалетом.

Также в Петербурге смогут работать банки, шиномонтажки, магазины по продаже цветов, канцелярии, очков и линз, а также розничные магазины при условии, что посетители не будут находиться в торговых залах.