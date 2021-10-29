Гражданам старше 60 лет в Петербурге разрешили предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенной болезни в бумажном виде вместо QR-кодов

Пенсионерам старше 60 лет в Петербурге разрешили предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенной болезни в бумажном виде вместо QR-кодов Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга ввело новые правила проверки QR-кодов в городе. Так, начиная с 30 октября 2021 года жителям Северной столице старше 60 лет можно предъявлять не QR-код, а сертификат в бумажном виде.

- Для граждан старше 60 лет сертификат о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинскои организации, равнозначен QR-коду, полученному с использованием Портала "Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге" или Единого портала государственных и муниципальных услуг, - говорится в постановлении.

Напомним, что проверка QR-кодов начнется в Петербурге с 30 октября. Ввод системы будет постепенный. Также горожане смогут предъявлять ПЦР-тесты, а также справки о медицинском отводе от вакцинации, но при наличии ПЦР-теста.