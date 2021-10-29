Смольный показал фото нового общественного пространства с экотропой в Петербурге

Новую экотропу с общественным пространством открыли в Петербурге / Фото: Комитет по благоустройству

В Санкт-Петербурге появилась новая экоторопа с общественным пространством. Она расположилась на берегу реки Глухарки на севере города. Главной изюминкой маршрута стала прогулка над водой, а также сохранение природной среды. 28 октября комитет по благоустройству показал фото нового места.

Уникальность тропы в том, что она проходит над рекой / Фото: Комитет по благоустройству

- Особенностью нового общественного пространства стали пешеходные маршруты. Это не только сеть дорожек с набивным покрытием, но и прогулочный променад вдоль береговой линии, выполненный из природных материалов, и расположенные над водой террасы с деревянным настилом. Такая пешеходная зона прямо над речной гладью уникальна для Петербурга, - отметили в комитете.

Также есть площадки для детей и взрослых / Фото: Комитет по благоустройству

Помимо природы, для детей и взрослых обустроены игровые и спортивные площадки, где можно поиграть в настольный теннис, пройти веревочную полосу или скалодром.