Почти 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Петербурге

Заболеваемость подбирается к рекорду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге опубликовал региональный оперативны штаб. Показатели по заражаемости вновь идут вверх, подбираясь к рекорду в 3779 случаев, установленному 11 декабря прошлого года. Сейчас в городе отмечено почти 3,5 тысячи заболевших.

- По состоянию на утро 29 октября в Петербурге зафиксировано 3452 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус», собирающий данные региональных оперштабов.

При этом общий показатель заражений с начала пандемии превысил 700 тысяч случаев, достигнув показателя в 701 379 заболевших.

Выздоровели за все время 638 284 пациентов (+3417 за сутки). Умерли от коронавируса 23 722 петербуржца. За сутки отмечено еще 76 летальных исхода.

В Ленинградской области ситуация следующая:

- заражены - 77 641 (+358);

- выздоровели - 59 025 (+322);

- умерли – 2563 (+12).