Проезд по Пулковскому шоссе в Петербурге ограничат на месяц

Движение по Пулковскому шоссе в Петербурге ограничат на месяц с 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 30 октября 2021 года запланированы перекрытия по пяти адресам в связи с различными работами. Об этом сообщили в ГАТИ. Так, в течение месяца будет ограничено движение по Пулковскому шоссе Петербургского шоссе до Волхонского шоссе.

- Также на месяц с 30 октября по 30 ноября будет ограничен проезд о улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта, - рассказали в инспекции.

На четыре дня с 30 по 31 октября и с 06 по 07 ноября такие же ограничения проезда будут по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова. На пару дней с 30 по 31 октября будет закрыт проезд по улице Дмитрия Устинова от Шлиссельбургского шоссе до Караваевской улицы.

Кроме того, с 31 октября вплоть до 12 декабря автомобилисты будут двигаться с ограничением по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза