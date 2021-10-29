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Общество29 октября 2021 15:41

Комитет по здравоохранению установил режим работы медучреждений и прививочных пунктов с 1 по 7 ноября в Петербурге

Он касается только подведомственных поликлиник и больниц
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Поликлиники и больницы будут работать в локдаун.

Поликлиники и больницы будут работать в локдаун.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал режим работы, по котором будут работать подведомственные ему больницы, поликлиники и прочие медицинские учреждения города в период с 1 по 7 ноября.

- С 1 по 3 ноября 2021 года подведомственные Комитету по здравоохранению учреждения будут работать в текущем режиме. С 4 по 7 ноября учреждения будут работать усиленным дежурным составом, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Прививочные кабинеты, где можно вакцинироваться от коронавируса, не будут закрываться и все дни останутся в обычном буднем режиме.

Напомним, что то же самое касается всех прививочных пунктов в Петербурге, в том числе расположенных в торговых центрах.