Комитет по здравоохранению установил режим работы медучреждений и прививочных пунктов с 1 по 7 ноября в Петербурге

Поликлиники и больницы будут работать в локдаун. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал режим работы, по котором будут работать подведомственные ему больницы, поликлиники и прочие медицинские учреждения города в период с 1 по 7 ноября.

- С 1 по 3 ноября 2021 года подведомственные Комитету по здравоохранению учреждения будут работать в текущем режиме. С 4 по 7 ноября учреждения будут работать усиленным дежурным составом, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Прививочные кабинеты, где можно вакцинироваться от коронавируса, не будут закрываться и все дни останутся в обычном буднем режиме.

Напомним, что то же самое касается всех прививочных пунктов в Петербурге, в том числе расположенных в торговых центрах.