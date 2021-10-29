Житель Петербурга объяснил свой портрет в Эрмитаже тем, что хотел стать ближе к Наполеону

Петербуржец предложил Эрмитажу "отработать" скандал со своим портретом волонтерством. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Писатель Кирилл Смородин, ставший скандально известным после того, как повесил свой портрет в галерее Эрмитажа, извинился перед музейщиками и объяснил причины своего поступка. Он также отметил, что никого не хотел оскорбить.

- Многие кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом 19 века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни, - написал в своем Инстаграме «герой дня».

Он отметил, что вешал картину на скотч и не портил стен Эрмитажа, сверля дырки. И очень сожалеет, что история оказалась раздута СМИ и музею пришлось тратить время, реагируя на шумиху в прессе.

- Я созвонился с пресс-службой музея и написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации. Предложил поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку. Надеюсь, на их понимание, - отметил петербуржец.

В конце он советует никому не повторять свой поступок и приносит извинения ценителям прекрасного.

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