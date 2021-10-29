Количество солнечных часов в октябре 2021 года в Петербурге значительно превысило месячную норму

Октябрь 2021 года в Петербурге оказался очень солнечным Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрь 2021 года подходит к концу и уже можно подвести некоторые итоги. Несмотря на то, что середина месяца в Санкт-Петербурге оказалась очень холодной, дождливой и даже со штормом, количество солнечных часов значительно превысило норму. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

- Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния превысила норму почти на 20 часов, с учетом среднего многолетнего значения в 66 часов за месяц, а число пасмурных дней было на треть меньше нормы, - отметила синоптик.

В среднем солнце светило по 7-8 часов в день.

Температура воздуха тоже оказалась достаточно высокой для октября. Первая декада месяца оказалась теплой и сухой, максимально температура достигала плюс 13-16 градусов, вторая же оказалась на 1-3 градусов ниже нормы. Ну, а под конец в город вновь вернулось тепло. В итоге среднемесячная температура октября на 2 с небольшим градуса превысила климатическую норму. Однако рекордов никаких она не побила.