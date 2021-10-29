Петербург может достичь коллективного иммунитета к концу декабря

Петербург понемногу выбирается из ковидной "ямы". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцинировать 80 % населения Северной столицы можно уже к концу декабря. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) специалист Городского центра медицинской профилактики Александр Бережной.

- Сейчас у нас суммарно прививаются порядка 25 000 человек в сутки, - сообщил эксперт. – Первичной вакцинация – порядка 18 000 – 19 000. Если такая динамика сохранится и в будущем, то к концу декабря нам вполне реально достичь необходимых 80 %.

Напомним: ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил, что Северная столица уже вышла на плато по одному из ключевых показателей – госпитализациям. А справиться с эпидемией при текущих темпах «оздоровления» город может уже к середине декабря - как раз так, чтобы без проблем и ограничений отметить Новый год.