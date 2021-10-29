«Не сказать, что бабье лето, но приятное тепло будет»: метеоролог пообещал солнечные выходные в Северной столице

Поздняя осень в Петербурге тоже бывает теплой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданное потепление ждет жителей Петербурга уже в ближайшие дни. А выходные окажутся не только теплыми, но даже немного солнечными. Воздух прогреется до +13 градусов. Не приход ли это второго бабьего лета, «Комсомольская правда» узнала у метеоролога Юрия Куткевича.

- На счет названия: не сказать, что это бабье лето, но еще одно приятное потепление будет. При этом в выходные преимущественно без осадков и даже в отдельные часы будет проглядывать солнце, - рассказал в разговоре с «КП-Петербург» метеоролог.

Благодарить за хорошую погоду следует очередной циклон. Он принесет с собой теплые воздушные массы и задержится в Петербурге на два-три дня. Днем термометры покажут +11...+13 градусов. Ночью - холоднее, но без заморозков.

- Но на следующей неделе уже без такого тепла, температура немного понизится, но температура все равно будет на 5-6 градусов выше климатической нормы начала ноября. Правда, уже возможны дожди, зато без «минуса» по ночам. К концу недели начнет холодать, но не слишком резко.

При этом признаков глобального потепления специалисты не видят, такие «оттепели» бывали и раньше. А вот снег из-за мягкого начала ноября моет и задержаться. Скорее всего покров стоит ждать только в декабре.