Петербуржцы штурмуют торговые центры накануне локдауна

В Петербурге в торговых центрах ажиотаж накануне локдауна. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В преддверии нерабочих и праздничных дней, которые продлятся в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября, горожане решили массово отправиться в торговые центры. Несмотря на разгар рабочего дня, в городских ТЦ 29 октября собралось внушительное количество покупателей, а кое-где на вход выстроились очереди. Отметим, что во время нерабочих дней в торговых центрах будут работать только продуктовые супермаркеты, аптеки и пункты вакцинации.

- Да нет, пришли, потому что надо. Раньше просто не получилось. Локдаун тут ни при чем, - именно такой ответ давали корреспонденту «Комсомольской правды» большинство опрошенных покупателей.

Внутри очень людно, будто предпраздничные дни. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Позиция работников магазинов примерно такая: несколько локдаунов уже пережили, переживем еще один.

Отметим, что охрана внимательно следит за соблюдением масочного режима на территории торгового центра. Температуру отдельно замеряют при входе на фудкорт и кинотеатр.