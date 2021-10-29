Шестерых подростков, избивших прохожего и изнасиловавших его подругу на улице, осудили в Петербурге

Шестерых малолетних преступников осудили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении шестерых несовершеннолетних подростков, которые летом 2020 года на улице Коммуны напали на пару прохожих. Они избили мужчину и изнасиловали его спутницу прямо на месте.

- Следствие полагает, что фигуранты в ночь с 14 на 15 июня 2020, находясь на улице Коммуны, нанесли множественные удары ногами и руками местному жителю и его знакомой, после чего открыто похитили принадлежащее им имущество на общую сумму 44 000 рублей. Далее Один из обвиняемых совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На этом «детки» не успокоились и той же ночью на проспекте Косыгина напали на мужчину, отобрав паспорт, угрожая при этом похожим на пистолет предметом.

Подростков обвиняли по целому букету статей. В итоге трое из подсудимых получили реальные сроки: 2,5 года и 2 года 3 месяца в колонии общего режима и 2,5 года для насильника в воспитательной колонии. Еще двое отделались условными сроками, а одному назначено наказание в виде принудительных мер воспитательного воздействия.