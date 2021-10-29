Смольный назвал началом новой эры подписание контракта с «Метростроем Северной столицы»

Смольный и новый "Метрострой" подписали контракт на 600 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга подписали контракт с компанией «Метрострой Северной столицы», которая недавно получила статус единственного поставщика при строительстве подземки в городе. Подписание контракта означает возобновление работ, которые были остановлены с уходом с объектов старого «Метростроя», находящегося в состоянии банкротства.

- Подписание госконтракта - начало новой эпохи петербургского метростроения. Все полномочия переданы новой компании. Перед ней стоят масштабные задачи и огромный объем работы. Со стороны города принимаются все необходимые меры, чтобы развитие нашего метро шло уверенными темпами. Это поручение президента, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

В документе прописаны задачи по реконструкции существующих объектов метрополитена, а также подготовке проектов, инженерным работам и строительству новых станций. Сумма контракта - 602,7 миллиарда рублей. В нем прописаны работы по 37 объектам подземки. А также сдача в эксплуатацию до 2024 года трех станций: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт».