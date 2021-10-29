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Общество29 октября 2021 18:43

Вечером перед локдауном Петербурге встал в девятибалльные пробки

Эту ситуацию ранее предсказали эксперты
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Санкт-Петербург вечером перед локдауном сковало девятибалльными пробками. Пик дорожных заторов пришелся на 18:30 в пятницу, 29 октября 2021 года. Судя по карте сервиса «Яндекс.пробки», наибольшая концентрация машин в центре города и на его выездах.

Самые длинные заторы наблюдаются от Садовой улицы по набережной Лебяжьей Канавки, через Троицкий мост — по Каменноостровскому, через Ушаковский мост на Академика Крылова и далее к Торжковской. По прогнозам, ситуация в городе улучшиться к 20:00.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали эту ситуацию. По их словам, петербуржцы поедут по магазинам.