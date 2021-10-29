10 человек стали кандидатами на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге

В ЗакСе назвали кандидатов на пост омбудсмена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10 человек выдвинуты кандидатами на должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Список желающих опубликовала пресс-служба городского Заксобрания. В их числе есть и знакомые лица.

- Каждый из выдвинутых кандидатов заслуживает глубокого уважения, выборы точно не будут простыми. Предыдущий уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов, который теперь возглавляет одну из фракций петербургского парламента, настолько поднял профессиональную планку, что рассматривать кандидатуры его преемников нам придется по самым жестким критериям, - приводит слова спикера парламента Александра Бельского пресс-служба ЗакСа.

Самыми известными кандидатами на пост омбудсмена стали бывший уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, ныне возглавляющая благотворительный фонд «Азбукка надежды» и экс-депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

Также в списке общественные деятели Ольга Ходунова, Илья Черменев, Александр Бойченко и Евгений Никольский. А также руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова, глава МО «Семеновский» Сергей Лаптев, педагог-организатор ОБЖ средней общеобразовательной школы № 469 Сергей Иванов и Благотворительного фонда «С Любовью в Сердце» Павел Любимов.