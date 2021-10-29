Новый рекорд по числу вакцинаций от коронавируса за сутки установили в Петербурге

В Петербурге побили рекорд по суточным вакцинациям от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге установили новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса, сделанных за один день. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. За четверг, 28 октября 2021 года, в Северной столице привились 26 089 человек, чего ни разу не было со времен первых поставок «Спутника V». Растут темпы вакцинации и по первому компоненту лекарства.

- За вчерашний день в Петербурге впервые привили 23 835 человек, в том числе вакциной «Спутник Лайт». Всего выполнено 26 089 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан, - отметили в комздраве.

Добавим, что в запасе в Северной столице есть около 700 тысяч комплектов вакцины от COVID-19. Правда, самую популярную прививку, однокомпонентный «Спутник Лайт», уже нигде не достать.