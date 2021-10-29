1,3 тысячи жителей Петербурга умерли от коронавируса в сентябре 2021 года

1,3 тысячи жителей Петербурга скончались от COVID-19 в сентябре 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 323 жителя Петербурга умерли от коронавируса в сентябре 2021 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный месяц 2020-го. Об этом сообщает Росстат, опубликовавший обновленные данные о естественном движении населения в субъектах РФ. Судя по новым сведениям, COVID-19 стал основной причиной смерти у 1 181 горожанина. У остальных 142 умерших инфекцию не идентифицировали, однако, по мнению медиков, их сгубил именно коронавирус.

- Кроме этого у 47 умерших человек COVID-19 не являлся главной причиной смертельно исхода, но оказал существенное влияние на развитие тяжелых осложнений заболевания. Еще у 236 умерших инфекция не стала основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений, - сообщается в документации Росстата.

Добавим, что в Петербурге установили рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса, сделанных за сутки. По задумкам Смольного, в день идеально прививать минимум по 40 тысяч горожан.