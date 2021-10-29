Почти всех пойманных в Петербурге бродячих собак отпускают на волю или возвращают хозяевам

В Петербурге живут 250 тысяч домашних собак и 2,5 бродячих. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург - один из немногих городов России, где есть программа по отлову и стерилизации бродячих собак. Животных на улицах города ловит управление ветеринарии, оно же выясняет, есть ли у четвероногих хозяева и скольких придется снова выпустить на все четыре стороны.

- Сейчас крайне трудно найти бездомную собаку без специального отслеживающего чипа. Кроме того, за 15 лет строгого контроля численности популяции, количество псов сократилось в разы: они встречаются только на окраинах Северной столицы, - рассказал «Невским новостям» начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.

К примеру, из 326 беспризорных собак, пойманных в городе с апреля по август, 301 была отпущена или передана хозяевам. А всего с 2006 года, когда в Петербурге была запущена программа по отлову и стерилизации животных, было поймано около 35 тысяч особой, треть из которых - кобели, а две трети - суки.

Сейчас, по оценке экспертов, в Петербурге обитают около 2-2,5 тысяч безнадзорных собак. Это в сто раз меньше, чем домашних.