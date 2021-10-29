Газеты признали товаром первой необходимости на время локдауна в Петербурге

Газеты петербургских СМИ признали товаром первой необходимости на время локдауна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге признали газеты товаром первой необходимости на время локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Об этом рассказали в городском отделении Союза журналистов России. Решение Смольного понятно – СМИ не должны прекращать информирование жителей Северной столицы даже в нерабочие дни. В локдаун даже будут работать киоски с периодическими изданиями.

- Принятое решение – очень верное и долгожданное, – говорит глава петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. – В период локдауна особенно важно обеспечить горожан актуальной и достоверной информацией о происходящем. Для многих источником такой информации традиционно являются газеты.

К слову, власти Северной столицы ввели послабления для тех жителей, кто не может создать себе аккаунт на «Госуслугах» и получить QR-код для прохода в общественные места. Теперь такой категории горожан разрешать иметь при себе бумажный сертификат о вакцинации.

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