Мощная магнитная буря накроет Петербург в субботу, 30 октября

Сильная магнитная буря ожидается в субботу, 30 октября.

Мощная магнитная буря накроет Петербург в субботу. Наиболее влияние солнечных частиц на Землю ожидается после полудня. Специалисты Лаборатории физической астрономии Солнца, ФИАН, предупреждают о возможных сбоях в работе электроприборов.

- При событиях такой силы может быть необходима коррекция напряжения в энергетических системах, возможны ложные срабатывания защиты, перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи, - сообщает пресс-служба лаборатории.

У метеочувствительных людей может отмечаться изменение состояния здоровья, в том числе появляться головная боль.

Зато магнитные бури хороши для охотников за северным сиянием.

- Кольцо полярных сияний на территории России в ближайшие дни может опуститься до широт 55-60 градусов, - отмечают ученые.

Буря будет продолжаться почти сутки и закончится к полудню воскресенья, 31 октября.