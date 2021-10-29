Власти Петербурга решили не поднимать стоимость проезда в электричках в 2022 году

В Петербурге не будут поднимать стоимость проезда в электричках в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга не будут поднимать стоимость проезда в пригородных электричках в 2022 году. Хотя перевозчик АО «СЗППК» настаивал на обратном, из-за инфляции. Об этом сообщается на сайте комитета по тарифам.

Дело в том, что Смольный изучил пассажиропоток перевозчика и зафиксировал, что он снизился. Поэтому нынешние тарифы, принятые на 2021 год, остаются в силе и дальше. Сохранится и льготный проезд для детей от 5 до 7 лет. Для них установили скидку в 50% на билеты всех пригородных поездов.

Актуальные тарифы на электрички. Фото: Смольный

- Мы всегда в первую очередь ориентируемся на поиск баланса интересов потребителей и поставщиков услуг. В этом случае решение о сохранении действующего сейчас тарифа еще на один год является справедливым как по отношению к петербуржцам, так и в отношении АО «СЗППК», - сказал глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин.