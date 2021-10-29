СПбГУ отчислил шестерых студентов за алкогольную вечеринку в студгородке в Петергофе

СПбГУ отчислил шестерых студентов из-за алкогольной вечеринки в студгородке в Петергофе. Фото: Олег ЗОЛОТО

СПбГУ отчислил шестерых студентов, пойманных полицией на алкогольной вечеринке в студгородке в Петергофе. Напомним, облава правоохранительных органов произошла в ночь с 18 на 19 сентября. Ряд студентов по традиции собрались вместе на территории городка, чтобы нескучно провести выходные. Вот только с такими тусовками вуз теперь борется жестко. Молодежь разогнала полиция. Некоторых удалось задержать.

В отношении провинившихся оформили административные протоколы – за распитие алкоголя в запрещенных местах, появление на людях в состоянии опьянения, неповиновение стражам порядка и мелкое хулиганство. В итоге для шестерых студентов все обернулось отчислением, а седьмого пожалели и наказали его выговором, поскольку он был менее буйным.

- Кроме этого студенты нарушили целый ряд правил университета, а именно: запрет на употребление алкогольных напитков на территории вуза, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима, нарушение антиковидных ограничений, - сообщил проректор Александр Бабич в виртуальной приемной СПбГУ.

Добавим, что студсовет вуза посчитал отчисление студентов несправедливым. Изгнанникам постараются помочь в рамках права. Ректору направили письмо с просьбой отменить решение.