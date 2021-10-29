В последние две недели октября в Петербурге выпала месячная норма осадков

В октябре в городе на Неве за две недели выпала месячная норма осадков - 67 миллиметров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй месяц осени в Санкт-Петербурге выдался умеренно дождливым. В октябре в городе на Неве за две недели выпала месячная норма осадков - 67 миллиметров. Об этом рассказала, Ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- Месячная сумма осадков оказалась близкой к норме. За 14 дней с осадками их выпало как раз 100% от нормы. Результат этот затерялся среди более выразительных показателей других лет. Для сравнения: самым дождливым был октябрь 1984 года, когда выпало 223% от нормы осадков, а самым засушливым – октябрь 1987 года, с 7% от месячной нормы, - отметила Мироничева.

А вот ноябрь уже обещает быть более дождливым. Предварительный прогноз погоды на месяц вперед говорит, что ливни придут в Петербург уже с 3 ноября и останутся на три недели за исключением пары дней. Также синоптики прогнозируют снег во второй с 25 ноября 2021 года.