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Общество29 октября 2021 23:28

В последние две недели октября в Петербурге выпала месячная норма осадков

Но ноябрь обещает быть более дождливым
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В октябре в городе на Неве за две недели выпала месячная норма осадков - 67 миллиметров.

В октябре в городе на Неве за две недели выпала месячная норма осадков - 67 миллиметров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй месяц осени в Санкт-Петербурге выдался умеренно дождливым. В октябре в городе на Неве за две недели выпала месячная норма осадков - 67 миллиметров. Об этом рассказала, Ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- Месячная сумма осадков оказалась близкой к норме. За 14 дней с осадками их выпало как раз 100% от нормы. Результат этот затерялся среди более выразительных показателей других лет. Для сравнения: самым дождливым был октябрь 1984 года, когда выпало 223% от нормы осадков, а самым засушливым – октябрь 1987 года, с 7% от месячной нормы, - отметила Мироничева.

А вот ноябрь уже обещает быть более дождливым. Предварительный прогноз погоды на месяц вперед говорит, что ливни придут в Петербург уже с 3 ноября и останутся на три недели за исключением пары дней. Также синоптики прогнозируют снег во второй с 25 ноября 2021 года.